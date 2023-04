Il primo 25 aprile del governo Meloni | le immagini dall' Altare della Patria

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 aprile 2023) Come ogni 25si sono svolte le commemorazioni per la FestaLiberazione. Il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’e insieme a lui, come di consueto, si sono recati i rappresentanti istituzionali. Nelanno di, oltre alla stessa premier Giorgia, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, quelloCamera Lorenzo Fontana, Silvana Sciarra, presidenteCorte costituzionale e Guido Crosetto, ministroDifesa. Quirinale