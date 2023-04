Basti pensare alle affermazioni di Enrico Berlinguerdisse di sentirsi più protetto sotto l'ombrello della Nato piuttostodaldi Varsavia e al suo lavoro per creare l'eurocomunismo ...Alla consegna degli ostaggi però ilfu tradito dalla 1 Divisione Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitlerdiedero fuoco alle case in cui erano rimasti soprattutto anziani, donne e bambini, ...... undesignato in parte per prevenire le guerre. La presenza del capo della diplomazia di Vladimir Putin ha provocato reazioni severe da alcuni membri dell'Onu. Intanto, un drone ucraino...

Il patto che ci lega La Stampa

La vigilia di questo 25 aprile, Pier Ferdinando Casini la trascorre a una commemorazione di Alcide De Gasperi organizzata dalla Fondazione che porta il nome dello statista democristiano ed ...Napoli è in un momento economicamente e socialmente molto favorevole: il turismo che presenta cifre straordinarie di crescita, le iniziative culturali che contribuiscono a ...