Il passato fascista inglobato nell’anti-antifascismo indebolisce il senso delle parole

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 aprile 2023) Ricapitoliamo. (Continua a piacermi questo verbo, il suo doppio). Il proposito di rivalsa, proprio, nell’Europa mediterranea che ebbe il Portogallo di Salazar e Caetano fino al 1974, la Spagna franchista fino al 1975, la Grecia dei colonnelli dal 1967 (!) al 1974, in Italia si spinse fin dentro gli anni 80. Allora, essere antifascisti volle dire opporsi a quel proposito e alla sua violenza terroristica, e opporsi alle forze che, senza credere a restaurazioni golpiste, se ne servirono per puntellare il loro potere. Già prima, e più decisamente dopo di allora, la questione delfu riconfezionata nel programma dell’anti-. Non bisognava più attardarsi a dichiararsi fascisti, bastava dichiararsi anti-antifascisti. Ci si appoggiava a ...