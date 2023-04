Il Paradiso delle Signore | trama 25 aprile 2023 | una brutta notizia per Clara

(Di martedì 25 aprile 2023) Riflettori puntati suBoscolo nel corso della puntata de Ildi martedì 25. La giovane ciclista, infatti, sarà alle prese con la sua prima gara ciclistica importante e su di lei ci sarà grande aspettativa. Alfredo, in particolare, inciterà la Venere a dare il meglio di sé stessa, ma, nonostante la ragazza sarà preparata ad affrontare la competizione sportiva, purtroppo avrà un incidente e si infortunerà. Intanto, in occasione del 25, lo staff delsi godrà il giorno di festa, mentre Elvira sarà ancora scossa a causa del mancato bacio con Salvo. La ragazza, tuttavia, deciderà di fingere di provare solo amicizia nei confronti del siciliano e si riavvicinerà a lui, mentre Flora sarà ancora furiosa ...

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 aprile 2023 La Gazzetta dello Sport

Durante l'episodio del 26 aprile de il Paradiso delle signore, Marcello e Umberto si aiutano a vicenda, Roberto si mette da parte con Marco ...L’illustratore argentino domani presenta una retrospettiva. "Parto con Il posto delle fragole, il luogo della memoria e della giovinezza" ...