Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Flora mette Umberto dinanzi ad una scelta drastica | ormai è esasperata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 25 aprile 2023) Il: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 25 aprile.Moltissimi programmi sono andato in pausa oggi, martedì 25 aprile e pure il, la soap-opera italiana più amata di sempre che, nota come serie che veniva trasmessa con un appuntamento settimanale, grazie ai grandissimi i numeri di ascolto e si è trasformato in un appuntamento quotidiano. Neanche durante il periodo di Pasquetta la sera aveva avuto uno stop tanto che i personaggi hanno vissuto proprio le loro feste pasquali. Questa volta però non ci sarà tempo per nessun festeggiamento, soprattutto percheè arrivata al capolinea. La contessa Adelaide ...