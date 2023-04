Il Papa domani riceverà la presidente internazionale del Rotary

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) Ladel, Jennifer Jones, sarà in Italia daal 29 aprile: in agenda spiccano,alle 11.00, l’udienza daFrancesco in Vaticano, e nei giorni seguenti una serie di incontri istituzionali. Ad accoglierla, il Governatore del distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna), Guido Franceschetti, con il consigliere del Board delInternational, Alberto Cecchini. Al centro della missione dellaJones, prima donna a ricoprire questa carica nei 118 anni di storia dell’organizzazione, i progetti promossi nel mondo per l’inclusione sociale, la lotta alla povertà, la campagna di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, quella per l’eradicazione della polio. Sul fronte culturale, va segnalato che ...