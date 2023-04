Il Golfo Magico con Mozart

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) Suggestivo e coinvolgente intreccio di parole e musica al Teatro Trianon di Napoli con lo spettacolo “Il”, ovveroa Napoli. Con Il pregnante valore della identità culturale di Napoli protagonista in trasparenza, la rievocativa storia dell’incontro del genio della musicacon Napoli, scritta e narrata da Stefano Valanzuolo, si è intrecciata magistralmente con le sue musiche riproposte da Solis string quartet e dal grande pianista Ramin Bahrami nelle trascrizioni e rielaborazioni di Antonio di Francia e Vincenzo di Donna. Nel racconto, non semplicemente i fatti che segnarono la vorticosa avventura in città di, ma l’immagine di una città in pieno fermento e del suo rapporto complicato, vitale, malinconico, stupito con il compositore, tracciando in maniera leggera e ...