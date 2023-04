(Di martedì 25 aprile 2023) Prezzo del gas in discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso la giornata a 39,8al, dopo un minimo in corso di ...

... non la commenteremmo pubblicamente, né parteciperemmo alle speculazioni dei medi",Stano. ...Inoltre negli ultimi anni la Cina ha posto l'accento sul regolamento degli scambi di petrolio e...Ilha così concluso in linea con il 20 marzo scorso, ponendosi sui livelli più bassi dal gennaio del 2022. . 25 aprile 2023"Condividiamo pienamente l'obiettivo dell'esecutivo Ue di ridurre iserra e l'inquinamento - ... "Grazie al lavoro della Commissione Agricoltura -De Castro - abbiamo bilanciato una ...

Il gas conclude in lieve calo a 39,8 euro al Megawattora Agenzia ANSA

Prezzo del gas in discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso la giornata a 39,8 euro al Megawattora, dopo un minimo in corso di ...Il 22 aprile si celebra la 53esima Giornata Mondiale della Terra con il tema “Invest in our Planet”, ma gli ultimi dati sulle emissioni di gas serra raccontano di un peggioramento significativo e dest ...