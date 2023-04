(Di martedì 25 aprile 2023) Ilquest’oggi ha tenuto la sua riunione inaugurale presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, Svizzera, dibattendo su vari argomenti. Tra questi il Regolamento di Gioco e questioni arbitrali come la linea di intervento, il VAR, ildie il comportamento dei giocatori. Di seguito tutti i punti evidenziati. 1)Nelle linee guida per la prossima stagione, ilraccomanda che lachiarisca che nessun giocatore deve essere sanzionato con undise la traiettoria del pallone è stata precedentemente deviata dal suo corpo, in particolare quando il pallone non è indirizzato verso la porta. 2)Sulla base della stessa raccomandazione, ilsuggerisce che non ogni ...

E sul tempo effettivo chiusa: "Quando l'Ifab (InternationalAssociation) opterà per questa soluzione, la metteremo in atto come abbiamo sempre". La grazia a Lukaku Sul tema della ...Poi, sul: 'Se gli darei dei consigli Sì, ma credo che le cose peggioreranno perché vogliono fare sempre più partite. Se giochi così tanto spesso non puoi pretendere che lo spettacolo ...Avresti un consiglio per il'Sì, ma credo che le cose peggioreranno perché vogliono fare sempre più partite... Se giochi così tanto spesso non puoi pretendere che lo spettacolo sia ...

Il Football Board UEFA chiede maggiore chiarezza sul fallo di mano ... UEFA.com

Il Football Board UEFA ha espresso soddisfazione per il livello di arbitraggio nelle competizioni UEFA per club e ha suggerito di applicare lo stesso approccio unificato in tutta Europa.(ANSA) - ROMA, 21 APR - Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini. Sono solo alcune delle stelle del calcio riunite nel nuovo Football Board che si riunirà per la prima volta il 24 aprile. Si ...