Il figlio di Negreira è socio del Barça da quando ha 15 anni

(Di martedì 25 aprile 2023) Non accenna a placarsi la scandalo intorno al Barcellona, accusato di avere avuto a libro paga l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnoli José Maria Enriquez. L’ultima novità, di certo non a favore dei blaugrana, è quella che ildi, Javier, avrebbe confessato all’Agenzia delle Entrate spagnola di esseredel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Secondo quanto riportato da El Confidencial , Soccercam SL, una delle società deldi, avrebbe presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle quietanze che testimonierebbero ...'E poi a fare le relazioni non era Javier Enriquezma Javier Enriquez Romero, suo. Una persona che aveva già lavorato in Federazione, che era stato con Luis Aragones al Fenerbahce, ...... María Enríquez, che sarebbero cessati solamente nel 2018. Nonostante non si conosca ...- nella denuncia vi sarebbero in ballo ben 518.019 alle società dell'ex direttore di gara e del. ...

Il figlio di Negreira confessa: “Il Barcellona mi ha pagato per accompagnare gli arbitri in campo” Alfredo Pedullà

Sergi Albert Gimenez, ex arbitro de LaLiga che ha denunciato il caso Negreira è stato minacciato. Secondo quanto riportato da Radio Marca, gli è stato recapitato un proiettile per cercare di costringe ...Sergi Albert Gimenez, ex arbitro de LaLiga che ha denunciato il caso Negreira è stato minacciato. Secondo quanto riportato da Radio Marca, gli.