Il fascismo può assumere vari nomi | da noi si chiama mafia Se sei d’accordo | alzati!

(Di martedì 25 aprile 2023) Ilpuò, nazismo, razzismo, sovranismo, Azov, Wagner, leghe, trumpismo, wahabismo, Isis e compagnia bella. Hanno tutti in comune l’idea di derubare o uccidere altre persone, per garantire potere a coloro che hanno il coraggio di uccidere e derubare. Quella che più interessa noi italiani (terroni e nordici) si. Che non è una semplice organizzazione a delinquere ma un potere politico che gestisce un quarto dell’ecoa, un terzo del territorio, parte della politica e altro ancora. Non sono molti coloro che lo combattono con serietà e determinazione, fra loro – da quarant’ anni – ci siamo noi dei Siciliani. * * * Noi pensiamo che ilmafioso vada colpito al centro del suo potere: ...

Un viaggio che li ha portati ad incontrare la Storia, quella che porta dritti ale come si ... Il patrimonio fondativo del quale questa città medaglia d'oro per la Resistenzaandare fiera. ...Dopo la caduta del, l'armistizio con le forze alleate e la fuga vergognosa dei reali, gli ... quindi, non è stata una guerra di italiani contro tedeschi, la Storia non siriscrivere. ...... nessun'altraavere successo, nessuna scorciatoia è idonea e possibile, se non si vuol scendere ... Contro ogni, con il popolo ucraino'. Interventi dei rappresentanti di partiti e ...