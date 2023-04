Il dentifricio che promette di sbiancare i denti in 3 giorni è virale | tutti vogliono un sorriso smagliante | ma è salutare?

(Di martedì 25 aprile 2023) Un po’ lo aveva anticipato tempo fa Charlie Brooker, l’autore della serie Netflix distopica Black Mirror, nella puntata Nosedive (“Caduta libera”), in cui le persone devono acchiappare più like possibili per ottenere vantaggi sociali con atteggiamenti gentili e, soprattutto, mostrandosi perennemente sorri. Non stupisce quindi come nei social media si faccia ormai a gara a puntare sul bell’aspetto e su un, tanto che neiscorsi è diventatol’uso di un nuovodi una nota marca chein tredi avere“più bianchi che si può”. Ora, non sappiamo quanto il fenomeno sia divenuto “naturalmente”o quanto indotto dalla multinazionale del ...

Per eliminare le macchie dalle superfici lucide come i vetri della doccia o delle finestre possiamo utilizzare ilbianco . È un prodotto neutrosciolto nell'acqua calda crea una ...... perciò è sempre bene attendere un po' prima di utilizzare spazzolino e. E chi non fa colazione o lavora da casa Quando deve lavare i denti Ci sono ovviamente anche personenon sono ...Ma sapeviil tuopuò risolvere anche un fastidiosissimo problema in cucina e a costo zero A volte non ci pensiamo, ma sono tanti i prodottiabbiamo già a casa epossiamo ...

Il dentifricio che promette di sbiancare i denti in 3 giorni è virale: tutti vogliono un sorriso smagliante,… Il Fatto Quotidiano

Un po’ lo aveva anticipato tempo fa Charlie Brooker, l’autore della serie Netflix distopica Black Mirror, nella puntata Nosedive (“Caduta libera”), in cui le persone devono acchiappare più like possib ...Prevenire è meglio che curare, soprattutto se le cure per i denti possono costare tante e se sono possono portare a problemi di salute seri. La prevenzione è l'elemento chiave, ...