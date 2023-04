Il corteo dell'Anpi sfila a Roma. Landini 'costituzione stella polare'

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Bandiere tricolori, bandierea Pace,'Ucraina, tanti fazzoletti rossi da partigiano, cantia Resistenza. È un lungo serpentone ilche èto per le vie di.ed è arrivato a Porta San Paolo, teatro degli esordia Resistenzana già l'8 settembre. "Sarebbe bene che chi ci ha giurato la rilegga per bene. Il significato più profondoa Carta in tutta la sua evoluzione rompe drasticamente con il fascismo i suoi valori, la sua cultura, le sue pratiche" ha detto il segretarioa Cgil, Maurizioparlando dal palcoa manifestazione a Porta San Paolo. "Per noi applicare la ...

AGI - Bandiere tricolori, bandiere della Pace,'Ucraina, tanti fazzoletti rossi da partigiano, canti della Resistenza. È un lungo serpentone il'Anpi che è sfilato per le vie di Roma.ed è arrivato a Porta San Paolo, teatro degli esordi della Resistenza romana già l'8 settembre. 'Sarebbe bene che chi ci ha giurato la rilegga per ...... tenuti a distanza dalle forze'ordine che hanno formato un cordone di contenimento, continua la protesta di un gruppo di manifestanti, che hanno partecipato a unantifascista non ...Dopo la Santa Messa si è svolto ile, quindi, la deposizione delle corone di alloro ai monumenti. C'è stato poi il momento per il saluto della sezione Anpi a cura'Avv. Massimo Corradi, ...

Roma, la corsa in bici e il corteo dell'Anpi: da oggi strade chiuse e bus deviati ilmessaggero.it

Visiterà il campo di concentramento di Theresienstadt, dove la maggioranza degli sterminati dai nazifascisti erano comunisti, oltre agli ebrei, come attesta il triangolo rosso riservato ai prigionieri ..."Parma è una città solidale ed ha saputo dimostrare vicinanza a chi è in difficoltà in un mondo sconvolto dalle guerre. Mi piace oggi ricordare il dottor Franco Masini, medico impegnato in Sudan per E ...