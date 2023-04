Il 25 aprile e il Paese dei senza memoria

(Di martedì 25 aprile 2023) È una ricorrenza a due facce, quella del 25. Difatti, se la fine della guerra e la liberazione dell’Italia dalla tirannide nazi-fascista rappresentano l’icona ufficiale della festa, la retorica che si trasforma in storia raffigurano l’altra faccia della medaglia. È accaduto per la giornata della Liberazione e, tre mesi prima, per quella della

... progettista della modernità e della contemporaneità del nostro'. Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento dal palco di piazza del Duomo per celebrare il 25. "Un ...... anche perché nelè in circolazione il virus Marburg , responsabile della febbre emorragica ... anche se in stallo per via della tregua strappata alle fazioni durante la sera di lunedì 4, ...... lo abbiamo riconosciuto", ha aggiunto La Russa, secondo il quale nei primi anni in cui era in vigore la Costituzione c'era stato un tentativo reale di riappacificare il, ma dopo "anzichè unire,...

25 aprile, Anpi: "Una festa contro il clima cupo diffuso nel Paese" RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Anna Maria Bernini e Galeazzo Bignami a Bologna per il 25 aprile: il viceministro raccoglie il fiore del presidente dell'Anpi, simbolo della lotta partigiana ...