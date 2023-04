(Di martedì 25 aprile 2023) Torniamo al 251945:accadde a? Sulle scale dell’arcivescovado di Milano incontrò Sandro Pertini, che di lui disse successivamente che gli era apparso «molto emaciato, pallido, irriconoscibile, non era più il baldanzoso delle fotografie»

25a Roma, strade chiuse e bus deviati: da Garbatella a Ostiense, dalle Terme di Caracalla a ... il 26 luglio 1943, poche ore dopo la destituzione dida parte del re, tenne un discorso ...Il 28, tutti i fascisti furono consegnati all'inviato del CLNAI Walter Audisio (comunista) efu giustiziato con l'amante Claretta Petacci. La rabbia popolare, a lungo compressa, ......denigrare la Resistenza e la lotta di Liberazione e a giustificare il fascismo e cavalcare i nostalgici di. E in linea con questa deriva culturale Silvio Berlusconi ha parlato del 25...

Il 25 aprile di Mussolini: cosa successe quel giorno Corriere della Sera

LA ‘RETORICA’ DEL 25 APRILE “A me sembra che il 25 aprile nell’Italia di oggi sia a rischio soprattutto perché c’è una parte del paese che ha imparato dalle proprie famiglie che il fascismo non era ...Fascismo e antifascismo sono due facce della stessa medaglia. Tutti gli Stati sono per loro natura oppressivi, bellicisti, prevaricatori Riceviamo ...