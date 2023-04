Il 25 aprile del partigiano Bruno Segre | «Così sfuggii ai fascisti e alle carceri Oggi nell’Italia nostalgica temo la svolta presidenzialista» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) All’alba dei 105 anni, la mente dicorre come l’acqua di un fiume. Non in piena, come vuole stanca metafora. Ma coi ritmi cangianti di un flusso che alterna pianure, discese ripide, eruzioni improvvise. «Son carico di ricordi perché ho la mente vigile, ricordo tutto – ci confessa al termine della lunga chiacchierata nella sua casa torinese -: tutti gli episodi, le violenze, le fughe, i nascondigli, i bombardamenti, le notti di luna». Salito in montagna nei mesi angosciosi che separarono il baratro dell’8 settembre 1943 alla Liberazione di un anno e mezzo dopo,non è uno di quei partigiani rimasti inchiodati al “mito” di quella stagione unica della vita, di una generazione e del Paese. Dopo, nei successivi otto decenni, è stato dieci, cento altre cose: giornalista e avvocato, militante politico e consigliere comunale. ...