Il 25 aprile dei partigiani e delle partigiane | “Non dimenticate mai chi ha dato la vita per l’Italia libera Continuate a lottare | non è finito”

(Di martedì 25 aprile 2023) “Anche quest’anno ci sono. È bello essere qui, vedere tanti romani che sono venuti dove è nata la resistenza. I ricordi amari e terribili mi aiutano a vivere per non dimenticare mai. Nonmai chi halaper questa Italia”. Iole Mancini, 103 anni, è unae deiche hanno partecipato alle celebrazioni per la Festa dellazione deldal nazifascismo. “Sono felice di essere qui con voi, vuol dire che i nostri morti che hanno sacrificato le loro vite non sono morti invano”, ha detto Mancini dal palco dell’Anpi in porta San Paolo a Roma. “perché non è, siamo nel pieno di un ritorno di nostalgici che ...