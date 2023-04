Il 25 Aprile ci ricorda delle cose che ci siamo liberati nel 1945 e di coloro che ci hanno aiutato a liberarcene

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 aprile 2023) Che ci piaccia o no… anzi, che mi piaccia o no, la mia vita è ormai segnata dal Covid. C’è stato un prima e un dopo. Prima del Covid associavo alla parola libertà immagini come un cavallo che corre su una spiaggia deserta o un gabbiano che vola nel cielo azzurro (sì sono una persona banale, lo so!). Dopo il Covid, se mi si parla di libertà, penso subito al lockdown o meglio, visto che ultimamente i puristi della lingua italiana sono in crescita, al confinamento. Ripenso ai momenti più duri dell’Era Covid perché è lì che ho scoperto che cos’è davvero la libertà, attraverso la sua limitazione. Ho cominciato ad accorgermi del numero elevato di attività che non potevo più svolgere e, in parte, anche a quelle che era comodo non dover svolgere più! Faccio alcuni esempi. Soffrivo nel non poter andare a camminare, a fare un giro in bicicletta. Niente cinema, né tantomeno concerti. Niente ...