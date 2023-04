Iggy Pop in concerto al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 17 luglio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 aprile 2023)Pop – Photo Jimmy Fontaine– È fissato per lunedì 17al TAMlo speciale appuntamento con cui l’Iguana del Rock,Pop tornerà finalmente indopo tanto tempo. Un appuntamento da non perdere, quello con una leggenda vivente della musica Rock, che non ne vuole sapere di invecchiare e che ha ritrovato come per incanto l’aggressività e l’energia dei giorni migliori. In scaletta i brani più conosciuti del suo repertorio con l’aggiunta di alcuni brani nuovi, tratti da Every Loser, il disco pubblicato lo scorso gennaio e prodotto da Andrew Watt per la Gold Tooth Records. Lo avevamo ascoltato per l’ultima volta dal vivo a Palazzo Tè, a Mantova, alla fine del mese di Agosto del 2022, in uno straordinario ...