I naufraghi scoprono che Marco Predolin non è stato eliminato

Marco Predolin, i naufraghi scoprono che non è stato eliminato Novella 2000

Dopo la puntata i naufraghi scoprono che in realtà Marco Predolin non è stato eliminato da L’Isola dei Famosi. Ecco le loro reazioni Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi.Chi dovrà abbandonare Cayo Cochinos tra Helena Prestes e Marco Predolin Ecco le anticipazioni sulla puntata di stasera dell'Isola dei Famosi 2023 su Canale 5.