I fratelli | 25 Aprile | che gaffe di Gori E la sinistra muta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) IMattei uccisi a Primavalle nel rogo appiccato da un commando di militanti di Potere Operaio sono diventati per errore Maffei. È lacommessa da Giorgiodurante il discorso celebrativo per il 25. Chissà se daarriveranno lezioni di storia per il sindaco di Bergamo come accaduto in passato per esponenti del centrodestra che hanno commesso simili errori. Oltre alla, il discorso diè stato caratterizzato dalla sua provenienza politica, dato che ha parlato di “evidenti ‘sgrammaticature' intorno alla memoria di ciò che è stato il fascismo, di cosa sia stata la Resistenza e del significato stesso della Costituzione, tanto più rilevanti in quanto provenienti da alti rappresentanti delle istituzioni”. Non è mancata una ...