I flop della Serie A | con Cuadrado e Fagioli va giù la catena

Commenta per primo Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l'allenatore,31a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com . PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Verona - Bologna (Righelli) ...... decisivo mese e mezzo gli stenti che hanno accompagnato la parte precedentestagione. Ma ... non si tratta più di valutazioni 'liquide', ma praticamente di una sentenza:su tutta la linea, ...Gioca ora Luis Alberto, che disastro contro il Torino all'OlimpicoNon solo gioie, ci sono anche diversi dolori per i fantallenatori. Matteo Bianchetti (11 crediti), difensoreCremonese, ...

Serie C: Girone C, i flop della 38a Giornata - Taranto Blunote

Stagione flop per croato e belga, che in due hanno segnato solo 5 reti a fronte di ingaggi molto importanti. Il futuro di entrambi è incerto, la speranza di club e allenatore è di un risveglio ora che ...Qual è l'undici da incubo della 31ª giornata di Serie A Ecco il nostro 4-3-3 Ivan Provedel (Lazio) 5 Juan Cuadrado (Juventus) 5 Matteo.