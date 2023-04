I dispositivi Samsung sono ancora più sicuri grazie a questo aggiornamento

Questa tecnologia disponibile già dal 2021 per coloro che utilizzano iApple. Il ... Ora è possibile configurare Digital Key Plus sugli attuali modelli di smartphoneGalaxy S23+ / ...è pronta a dare inizio a una nuova era deipieghevoli con il lancio del Galaxy Z Flip 5 e del Galaxy Z Fold 5 a luglio , due mesi prima del previsto. Questi, già ...Questa caratteristica differenzia il Motorola Razr dall'attuale contenderGalaxy Z Flip 4, ... la nuova serie di smartphone pieghevoli Razr di Motorola è sicuramente uno deipiù ...

Nuova tecnologia delle batterie Samsung: smartphone più autonomi e piccoli Matrice Digitale

Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli, e stavolta non per quanto riguarda i dispositivi di Samsung, ma per quelli in arrivo da parte di Motorola. La casa ...L'app Samsung Galaxy Enhance-X è finalmente arrivata su Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23. Sebbene l'app non aiuti a scattare foto ...