(Di martedì 25 aprile 2023) Un team di oceanografi della Scripps Institution of Oceanography, in collaborazione con la Chungnam National University e l'Università delle Hawaii, ha mappato oltre 19.000precedentementeutilizzando

In questa nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Earth and Space Science , gli scienziati hanno studiato isatellitari . È stata utilizzata una tecnica di rilevamento nota come sea ...... quindi, il gruppo di ricerca si è posto il compito di scoprire e mappare il maggior numero possibile di rilievi sottomarini e, per farlo, ha utilizzato idei satellitiche, pur non ...Anders Persson, vice comandante delle forze aeree svedesi fino allo scorso agosto, sottolinea l'importanza di un collegamentoche colleghi i jet da combattimento aidi difesa aerea a terra.

I dati radar satellitari rivelano migliaia di vulcani sottomarini finora sconosciuti Alive Universe Today

Brian Bayeye dopo essere arrivato dal Catanzaro quest'estate non sta riuscendo a trovare spazio nella squadra di Juric ...Ha avuto inizio l'avventura della missione europea Juice (JUpiter ICy moon Explorer) con destinazione le lune ghiacciate di Giove.