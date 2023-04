“I cicli positivi della circolarità | diciamo…” La supercazzola di Schlein è virale

(Di martedì 25 aprile 2023) Come scusi, Elly? In queste ore sta circolando sui social, rilanciata dal quotidiano Libero diretto da Alessandro Sallusti, una clip dell’ultima conferenza stampa del segretario del Partito Democratico. La prima uscita pubblica dopo le vacanze pasquali non è stata proprio la migliore che ci si potesse attendere. Già su questo giornale avevamo segnalato i tanti tentennamenti di Elly di fronte alle domande – peraltro neppure molto incalzanti – dei colleghi giornalisti. I tanti “diciamo”, innanzitutto. Ma soprattutto gli argomenti:è rimasta vaga sul termovalorizzatore, sull’utero in affitto, insomma sugli argomenti scomodi su cui tutti avrebbero voluto sentire una posizione chiara e decisa. Niente di tutto questo. Ma adesso spunta fuori anche questa chicca tirata fuori da Libero. A seguito di una domanda sul termovalorizzatore, si sente ...

Ma non è un mistero che, in generale ci piace portare il Pd verso il futuro, e questo vuol dire costruiredi circolarità che escano dal modello lineare". Ricette zero. 2) MATERNITÀ ...Ma non è un mistero che, in generale ci piace portare il Pd verso il futuro, e questo vuol dire costruiredi circolarità che escano dal modello lineare". Ricette zero. 2) MATERNITÀ ...Schlein l'ha affrontata così: "Ci piace portare il Pd verso un futuro che, anche grazie alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei, diciamo, della circolarità ...

Michelin, entro il 2028 oltre 24 nuove gamme di pneumatici ... Civonline

Elly Schlein glissa sui temi caldi, frasi fatte e facili slogan, scarica il termovalorizatore sul vecchio Pd, pronta ad incontrare Meloni ...Riprende lunedì 24 aprile, presso il Centro delle Famiglie in via del Gambero 77 a Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, CSI e Associazione Genitori Sottratti, il ciclo di cinque incontri s ...