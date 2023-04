Le autorità di Teheran - secondo il rapporto pubblicato sul sito di- hanno anche arrestato, interrogato e perseguito minorenni in violazione delle garanzie legali, i giudici hanno impedito alle ...Le autorità di Teheran - secondo il rapporto pubblicato sul sito di- hanno anche arrestato, interrogato e perseguito minorenni in violazione delle garanzie legali, i giudici hanno impedito alle ...Le autorità di Teheran - secondo il rapporto pubblicato sul sito di- hanno anche arrestato, interrogato e perseguito minorenni in violazione delle garanzie legali, i giudici hanno impedito alle ...

Hrw, 'polizia iraniana ha torturato e violentato minorenni' Agenzia ANSA

Human Rights Watch denuncia le aggressioni brutali delle forze di sicurezza durante la repressione delle proteste.Le forze di sicurezza iraniane che reprimono le proteste diffuse nel Paese hanno ucciso, torturato, violentato e fatto sparire dei minorenni: lo ha dichiarato oggi Human Rights Watch. Le autorità di T ...