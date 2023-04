Hong Kong | la fitta rete di forniture di microchip verso Mosca Il nodo del mancato controllo sulle esportazioni militari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 24 febbraio 2022, il giorno in cui è iniziata l’invasione dell’Ucraina, gli Stati Uniti hanno vietato l’esportazione di semiconduttori americani alla Russia, con la sola eccezione delle vendite per scopi umanitari e altre motivazioni speciali. La decisione mirava a indebolire le capacitàdiprivandola dei chip: quei componenti vitali per la produzione di missili, carri armati, droni e aerei. Sistemi di guida, radar e dispositivi per il rilevamento di immagini notturne richiedono circuiti integrati avanzati, di cui proprio le aziende americane controllano un’ampia quota di mercato. Ma a oltre un anno dall’inizio della guerra, in Ucraina si continua a combattere. Anche grazie alla tecnologia statunitense. Molto è stato detto sul presunto coinvolgimento di componentistica cinese dual use, spesso ottenuta da ...