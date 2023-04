FORMAZIONIBORUSSIA DORTMUND -BORUSSIA DORTMUND: in attesa: in attesa... 37'pt Haaland tira alto un calcio di rigore Recupero: 2'pt, 5'st Le formazionidi Bayern ... il Bayern Monaco , dopo il pari casalingo per 1 - 1 contro l', é in testa alla ...Le formazionidi Bayern Monaco -, gara valida per la 28esima giornata della Bundesliga 2022/2023 . All'Allianz Arena, si affrontano due squadre che, sebbene occupino zone di classifica ...

Hoffenheim, UFFICIALI due rinnovi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il capitano e la bandiera del Colonia ha detto stop. Dopo la vittoria sull'Hoffenheim, Jonas Hector ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da calciatore. Ex giocatore della nazionale ted ...I pronostici di mercoledì 19 aprile: si chiudono i quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship e Super Lig turca.