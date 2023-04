Kennedy, dal Canada , hacasa tramite con 14 dei suoi amici per festeggiare il trentesimo compleanno di uno di loro. Il secondo giorno della loro permanenza,sua amica si è sentita ...Quando si devono effettuare lavori urgenti in un appartamentoe l'inquilino non vuole andare via , la situazione può diventare complessa. Cosa può fare ...che l'inquilino abbia diritto a...L'indagato avevail ramo di azienda relativo all'intera attività economica svolta dalla società (distributore di benzina e bar) acompagine neocostituita per un canone mensile di 2mila ...

«Ho affittato una casa su Airbnb ma quello che ho scoperto nella doccia mi ha sconvolta» leggo.it

Il ritrovo è previsto in Largo Elvezia alle 14.00, dove partirà la manifestazione in direzione piazza Governo.Anche se, per ora, il blocco degli ingressi resta del tutto ipotetico. E i centri storici continuano a svuotarsi di residenti soppiantati da Airnnb e soci ...