Helena Prestes e Cristina Scuccia sempre più unite | le prime critiche | “Schiavetta”

Cristina Scuccia, il rapporto speciale con. Nathaly Caldonazzo non è stata affatto dolce con l'ex Suor Cristina anche in merito al rapporto con la naufraga, che non ...Riusciranno i due a superarla con successo Infine, spazio alle Nomination e al verdetto del televoto : chi trae Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos In questa edizione i ...In lizza per lasciare l'isola ci sono Marco Predolin e la modella, finiti in nomination la scorsa settimana. Isola dei Famosi, le anticipazioni di stasera 24 aprile 2023 I sondaggi ...

Isola dei Famosi: chi uscirà tra Helena Prestes o Marco Predolin I sondaggi ComingSoon.it

Tempo di verdetti durante la seconda puntata de "L'Isola dei Famosi", con Ilary Blasi che svela il primo concorrente eliminato da Playa Tosta e i naufraghi che si scontreranno al secondo televoto di q ...A "L'Isola dei Famosi" Helena Prestes è subito chiamata a fare i conti con il suo passato, segnato da sofferenza, povertà e mancanza di affetto. Durante la seconda puntata del reality, in onda lunedì ...