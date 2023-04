Handanovic da secondo portiere un lusso per l’Inter? Risposte

(Di martedì 25 aprile 2023) Samirnon ha affatto sfigurato quando chiamato in causa nella seconda parte di stagione. Dalo sloveno ha ritrovato certezze, ma il suo futuro può continuare in nerazzurro? FUTURO – Samirha collezionato il suo terzo clean sheet stagionale contro l’Empoli, dopo quelli di inizio anno con Spezia e Torino a San Siro. Lo sloveno ha vissuto il suo anno peggiore a livello personale, perdendo il posto per André Onana e venendo criticato per le sue prestazioni insufficienti come quella con la Roma. Nonostante questo nell’ultima occasione con i toscani ilha dimostrato di poter essere unda, che sicuramente potrebbe essere sfruttato a dovere dalanche l’anno prossimo. I problemi sono due ...

... a cui è stata concessa la grazia per ilgiallo ma non per il primo. INTER, LA FIGC GRAZIA LUKAKU: CONTRO LA JUVE IN COPPA ITALIA CI SARA' Non ci sarà invece Samir, squalificato ...... prima del Napoli, come obiettivo da affiancare alposto in campionato. Di fronte c'è l' ... le scene da Far West del finale con maxi rissa e squalifica per Juan Cuadrado e Samir. IL ...Ilgiallo a Lukaku per l'esultanza e il reclamo respinto ha portato addirittura all'... Sul campo, invece, i disordini nel finale hanno portato alle squalifiche die soprattutto ...

Juventus-Inter, caos e rossi per Lukaku, Cuadrado e Handanovic: la ricostruzione Sky Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L’elettricità dell’Empoli è un aspetto tanto noto ai cuori nerazzurri, ripensando all’andata quando i giovani baldanzosi guidati da Zanetti espugnarono San ...