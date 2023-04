“Hai commesso un crimine” | attenzione alla mail dalla Polizia di Stato | Non cadere in inganno

Leggi su direttanews

(Di martedì 25 aprile 2023) Unacon contenuti che fanno tremare le vene dei polsi. Ma mantenete la calma e non fornite assolutamente alcun dato sensibile! Vale sempre il detto “male non fare, paura non avere”, ma quando arrivano determinatee comunicazioni, c’è da preoccuparsi a prescindere. Fate, però, dovete preoccuparvi, ma non per quello che leggerete. Il rischio di essere raggirati e truffati è altissimo! LaPostale mette in guardia dalle false– Foto Ansa – DirettaNews.comD’altro canto, ormai, i tentativi di raggirare gli utenti sono all’ordine del giorno e sempre più sofisticati. I criminali informatici ne studiano sempre una più del diavolo per provare a delinquere. Vogliono rubare i nostri dati, le nostre informazioni. A volte a scopo di estorsione, chiedendo denaro affinché le stesse ...