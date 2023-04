Guerra ai canadesi

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 aprile 2023) Rebellion ormai è acqua passata e la testa è già rivolta al prossimo PPV Under Siege. Si pensava che Nick Aldis andasse subito contro Steve Maclin, invece no, il campione ha deciso che il prossimo sfidante sarà canadese. Bella questatra Steve Maclin e tutto il Canada in generale, che per Impact è sicuramente una bella fetta, considerando anche solo il presidente è proprio dell’Ontario. Chiaramente questa antipatia verso questo paese sarà usata spesso come argomento finché un giorno non tornerà dall’infortunio il canadese per eccellenza, Josh Alexander. Per ora quindi il canadese di turno sarà PCO. Si sa benissimo che lo sfidante di Under Siege è di transizione e PCO questo compito lo può far bene. Da quando è arrivato ad Impact è il momento in cui sta rendendo meglio. Finalmente dovrebbe aver terminato l’incessante storyline con Eddie Edwards quindi ...