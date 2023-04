Grecia | Massa arbitra Olympiacos-AEK | aggredito nel tunnel

(Di martedì 25 aprile 2023) L'arbitro italiano Davideè stato colpito neldegli spogliatoi dopo averto in: è successo nel...

Olympiacos - Aek Atene, aggredito l'arbitro: l'episodioClamoroso, dunque, quanto accaduto incon protagonista il direttore di gara italiano, che ha documentato tutto nel referto di fine ...È finita nel peggiore dei modi l'esperienza dell'arbitro Davidein, chiamato a dirigere il derby tra Olympiacos e Aek Atene: subito dopo il fischio finale, nel sottopasso, il fischietto italiano è stato colpito nelle parti basse, come ha riportato lui ...Scene di guerriglia in campo allo stadio Karaiskakis del Pireo dove ieri si è giocata la sfida tra Olympiacos - Aek Atene. I tifosi della squadra di ...

Grecia, Massa arbitra Olympiacos-AEK: colpito nel tunnel Sky Sport

In Grecia da 5 anni gli arbitri stranieri dirigono i match di cartello. A Davide Massa è toccato uno dei derby di Atene. Al fischio finale invasione di campo e calcio ai genitali nel tunnel degli spog ...Si è conclusa nel peggiore dei modi l'esperienza dell'arbitro Davide Massa in Grecia, chiamato a dirigere il derby tra Olympiacos e Aek Atene. Come riportato da Gazzetta.it, ...