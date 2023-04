Graduatorie ATA 24 mesi | ecco i bandi regionali Domanda dal 27 aprile Aggiornato con Basilicata

(Di martedì 25 aprile 2023) Sono in via di pubblicazione idei concorsi ATA 24: come previsto dalla circolare ministeriale n. 26532 del 52023 ivengono pubblicati entro il 26sui siti degli Uffici scolasticie, novità di quest'anno, sul portale InPa. Le domande potranno essere presentate dagli aspiranti dal 27al 18 maggio. L'articoloATA 24dal 27con

Dal 27 aprile sarà disponibile su Polis Istanze online la domanda per l'inserimento/aggiornamento delle24 mesi da cui si attinge per i ruoli e le supplenze. La domanda interessa sia coloro che devono inserirsi per la prima volta, sia gli aspiranti che sono già inseriti in graduatoria. ......sentenza della Corte Costituzionale ottenuta da Anief nel 2011 e verranno inseriti in... Anief sta combattendo per questi lavoratori e per garantire l'assunzione di docenti ein ...Ricordiamo i requisiti per le24 mesi : a) essere in servizio in qualità di personalea tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo ...

Graduatorie ATA: supplenze inferiori a 16 giorni non danno punteggio, ma si accumulano. Esempi calcolo Orizzonte Scuola

Dal 27 aprile al 18 maggio sono aperte le domande per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. Requisito necessario per tali graduatorie ...Concorso per personale ATA per soli titoli per le scuole del Lazio ... a) Concorso per l’inserimento o l’aggiornamento nella graduatoria provinciale permanente del profilo professionale “Addetto alle ...