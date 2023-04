(Di martedì 25 aprile 2023) La prova del 25 aprile per l'esecutivo più di destra della storia va malino: solo cinque dei 25 ministri a citare la parola “fascismo” o “nazifascismo”, solo due, la forzista Casellati e il ministro Nordio, a pronunciare “Resistenza”, appena altri due a citare “l’”, Roccella e Nordio. Nessun riferimento diretto e univoco alla dittatura fascista, nessuna citazione per i partigiani

Governo allergico all'antifascismo. Passi libertà, non Liberazione L'HuffPost

Patuanelli (M5s) contro il governo Meloni: "Tutte le volte che parlano di antifascismo devono metterci dentro anche l'anticomunismo, ma in questo Paese c'è stata la dittatura fascista, non quella comu ...