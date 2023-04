Gori | “25 Aprile | la tentazione di riscrivere la storia va combattuta con forza”

(Di martedì 25 aprile 2023) Bergamo. Ecco il discorso integrale del sindaco di Bergamo Giorgiodal palco del 25: “Autorità, rappresentanti delle associazioni partigiane e d’arma, cari concittadini, buon 25! E buon 25ad Anatolij Fedoruk, sindaco di Bucha, città ferita, città cara a Bergamo e ai bergamaschi. Qualche giorno fa, nell’aula di palazzo Madama, il senatore del Partito Democratico Walter Verini è intervenuto per rendere omaggio ai fratelli Maffei – figli di un dirigente romano del Movimento sociale italiano, uccisi cinquant’anni fa a Primavalle nel rogo appiccato da un commando di militanti di Potere Operaio – e, con loro, a tutte le vittime della violenza politica che negli anni settanta e ottanta insanguinò l’Italia. Verini ha ricordato il presidente Pertini, il partigiano Sandro Pertini, che nel 1983 si recò ...

Tutti gli eventi in programma per celebrare il 25ROSIGNANO Domani, 25, si festeggia ...'.Lo scorso 17, entrambe sono state ospiti della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per il ... Con Daniela ci conosciamo dal 1995, quando sposando Giorgio (, attuale sindaco di Bergamo, ndr.) ...CHIEDIAMO altresì che il 25- Festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo - sia l'... Simona Benedettini Alessandro De Nicola Valerio Federico GiorgioSandro Gozi Oles Horodetskyy ...

25 aprile: Gori, 'chi è al governo fa fatica a dire antifascismo, non va ... Il Tirreno

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – “La vigilia del 25 aprile è stata caratterizzata da evidenti ‘sgrammaticature’ intorno alla memoria di ciò che è stato il fascismo, di cosa sia stata la Resistenza e del ...GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri 24 aprile 2023 a partire dalle ore 15:30 il talk istituzionale della 729a edizione della Fiera di San Giorgio nello Spazio Agora del padigli ...