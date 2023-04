Gli Stati Uniti | la Trilaterale e la corsa all’India

Leggi su it.insideover

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 2023 è l’anno dell’India, l’eterna superpotenza in the making la cui posizione geostrategica e le cui molteplici-ma-inespresse potenzialità l’hanno portata inevitabilmente al centro delle liti fra Russia, Cina e. Le tre potenze in lotta per la ristrutturazione del sistema internazionale non possono e non potranno fare a meno di tenere in considerazione InsideOver.