Giulia Cavaglià rompe il silenzio dopo la polemica per il volo Vueling | “Società fatta di politicamente corretto e perbenismi forzati”

(Di martedì 25 aprile 2023) Pochi minuti fa,è intervenuta sul suo profilo Instagram per parlare della vicenda che l’ha vista coinvolta nelle ultime ore. L’influencer si era sfogata sui suoi profili socialaver perso undellaaveva attaccato la compagnia aerea, inveendo contro una hostess, comportamento che non era affatto piaciuto al web: Sono tornata a casa e a mente fredda ho ripensato a tutto quello che è successo. Ho avuto modo di leggere tutti i vostri DM (e vi ringrazio), oltre alle varie notizie sulle pagine di gossip. Non riprenderò la vicenda perché ognuno vive i momenti di panico in maniera totalmente soggettiva e personale. Generalizzare sullo stato d’animo di una persona lo trovo limitante, ma si sa che i leoni da tastiera non avrebbero modo di sfogare la ...

Cavaglia e il ritardo al gate di imbarco L'ex tronista si trovava a Barcellona, ma si è presentata in ritardo al gate e così è stata rimbalzata e ha sfogato sui social la sua rabbia con queste ...Il volo perso e le lacrimeCavaglia si trovava a Barcellona, ma si è vista costretta a posticipare il rientro in Italia per colpa di un ritardo . " Praticamente è successo che siamo qua con il ...Non si placa il clamore scatenato online dallo sfogo - sbrocco avuto dadopo aver perso un volo aereo . L'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, di rientro da Barcellona, avrebbe vissuto una disavventura in aeroporto poi sfociata in uno sfogo social ...