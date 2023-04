Giugliano | rissa a colpi di manici di scopa | tre arresti

Tre persone sono finite in manette per, arrestate dai Carabinieri della sezione radiomobile diin Campania . Il motivo sembra banale, spesso è sufficiente una precedenza non ...Tre persone sono finite in manette per, arrestati dai Carabinieri della sezione radiomobile diin Campania. L'intervento dei militari parte in via degli innamorati. Tre persone si affrontano, due contro uno. Laè ...Una lite per la viabilità scatena la 'vendetta' della vittima. Ne segue unae i Carabinieri della sezione radiomobile di, in provincia di Napoli, arrestano tre persone. Il motivo scatenante, una precedenza non rispettata. L'intervento dei militari parte in via ...

Giugliano, rissa a colpi di mazze di scopa: arrestati 3 uomini Il Meridiano News

Tre arresti dopo una rissa a suon di scope a Giugliano in Campania. Nella frazione di Varcaturo i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a via Lago Patria, su segnalazione del 112, per ...A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa. Sul posto i militari hanno bloccato ed arrestato tre persone, uno originario dell’Angola ment ...