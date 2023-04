Giro d’Italia 2023 | Filippo Ganna punta sulle cronometro Sfide stellari con Evenepoel e Roglic

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Sempre meno alla stagione dei Grandi Giri. Si comincia, come di consueto, con il, con la edizione numero 106 che partirà da Fossacesia Marina con unadi 19,6 chilometri. La prima, primissima occasione di colpire per, che sarà al via della Corsa Rosa per ampliare il suo bottino di sei tappe vinte in carriera, di cui cinque proprio in prove contro il tempo. Dopo una primavera in cui si è testato da protagonista nelle grandi classiche, ottenendo risultati molto incoraggianti tra Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, la locomotiva di Verbania torna al primissimo amore: tre leda dover disputare, di cui le prime due, la Fossacesia Marina-Ortona e la Savignano sul Rubicone-Cesena, che si adattano molto bene alle sue caratteristiche. Ma quest’anno ...