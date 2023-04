Giovani antimonarchici? Il sondaggio che non può spaventare re Carlo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 aprile 2023) Fra una decina di giorni a Londra ci sarà l’incoronazione e, a tradimento, viene diffuso unche dovrebbe far venire la tremarella aIII: pare infatti che il 40 per cento deibritannici voglia un capo dello stato eletto democraticamente. Il dato – si sottolinea – è tanto più significativo in quanto relativo alla fascia di età compresa fra i 18 e i 24 anni, che ha il monopolio sul futuro a lungo termine del paese, e contrasta nettamente con il 78 per cento di anziani che sostengono la monarchia, quei vecchi rimbambiti (considerazione che ilnon esplicita ma sottintende). A ben guardare, tuttavia, questi dati così strombazzati sono piuttosto rassicuranti per il sovrano. Infatti la percentuale di sudditi favorevoli alla monarchia pare crescere costantemente con l’avanzare dell’età; può ...