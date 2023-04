Giorgia Meloni | minacce choc sui social a premier e figlia nel giorno del 25 aprile | ' A testa in giù'

(Di martedì 25 aprile 2023)insultata e minacciata neldelle celebrazioni del 25. Insultisuia lei e alla piccolaGinevra. In una lettera al Corriere della Sera ilaveva ...

insultata e minacciata nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile. Insulti choc sui social a lei e alla piccola figlia Ginevra. In una lettera al Corriere della Sera il premier aveva ...A Napoli manifesti con le foto capovolte della presidente del Consiglio,, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell'...In questo quadro le dichiarazioni della premiersullincompatibilita' tra la destra e qualsiasi nostalgia fascista appaiono per la destra conclusive (se non ultimative) di ogni querelle ...

Giorgia Meloni dedica questo 25 aprile a Paola Del Din, “una donna straordinaria”, che “nonostante i suoi quasi cento anni, continua ad accettare gli inviti a parlare nelle scuole di Italia e del valo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...