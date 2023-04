Giorgia Meloni dedica il 25 aprile a Paola Del Din | la partigiana ' Renata' | chi è

Dopo le recenti polemiche su fascismo , antifascismo e Liberazione innescate dalle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa , la presidente del Consiglioscrive una lettera sul 25 aprile al Corriere della Sera per lanciare un messaggio di "coesione per tutto il Paese", sostenendo che la destra presente in Parlamento è incompatibile con ...ha dedicato la festa della liberazione alla partigiana Paola Del Din . 'Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, ...Nel suo primo 25 aprile da premier,affida a una lettera al Corriere della Sera 'alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale nel quale la ...

Bisogna « tenere viva la memoria delle atrocità nazi-fasciste ma soprattutto non dimenticare quanti lottarono e permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista ». Così Sergio Matta ...Nel suo primo 25 aprile da premier, Giorgia Meloni affida a una lettera al Corriere della Sera "alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata ...