Ginevra Pisani ricoverata in ospedale | ansia per l' ex professoressa de L' Eredità | le parole che allarmano i follower

Ginevra Pisani in ospedale: fans preoccupati per l'ex professoressa de L'Eredità Today.it

Ricovero in ospedale per Ginevra Pisani. L'ex professoressa de L’Eredità ha infatti condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma. Non è chiaro il motivo che l'abbia porta ...Ginevra Pisani ancora ricoverata: cambio di ospedale per l'ex Prof de L'Eredità. Come sta oggi: le ultime notizie ...