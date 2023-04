Ginevra Pisani ricoverata | devo essere lucida | paura tra i fan | Guarda

(Di martedì 25 aprile 2023) Ore d'ansia per, l'ex professoressa de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1: è stata infattiin ospedale. A rivelarlo è lei stessa con una serie di stories su Instagram, pubblicate direttamente dal Sant'Andrea di Roma. Ancora non è noto il motivo del ricovero. E lanelle stories rivela che si tratta di un cambio di struttura: insomma, da un ospedale a un altro. "Cambio ospedale, ma i lettini sono sempre troppo piccoli per me", scrivecon ironia su Instagram. Ovvia la preoccupazione dei follower, che le chiedono cosa sia successo e quali siano le sue condizioni. La risposta dellanon è stata però una delle più rassicuranti: "Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti ma...

, ex professoressa de L'Eredità , è stata ricoverata in ospedale . La donna ha condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma . Non è chiaro il motivo per ...La giovane ha pubblicato una stories su Instragram dove si mostrava con la flebo al ...In un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv la sorella minore diha svelato di ... Con Elettra c'è il duo comico composto dai PanPers, formato da Luca Peracino e Andrea. Chi è ...

Ginevra Pisani ricoverata in ospedale, ansia per l'ex professoressa de L'Eredità: le parole che allarmano i fo leggo.it

Ginevra Pisani, ex professoressa de L'Eredità, è stata ricoverata in ospedale. La donna ha condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma.Ricovero in ospedale per Ginevra Pisani. L'ex professoressa de L’Eredità ha infatti condiviso alcune stories su Instagram direttamente dal Sant'Andrea di Roma. Non è chiaro il motivo che l'abbia porta ...