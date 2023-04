Giada Calanchini precipita dal 3° piano | 22enne romana muore davanti agli occhi del fidanzato

(Di martedì 25 aprile 2023) Si sarebbe buttata dalla terrazza del terzodi una palazzina di via Ginnasi, nel centro di Bosa, una piccola cittadina in provincia di Oristano, in Sardegna. Era lì che, si era trasferita per amore ormai da due anni e mezzo. Il suo, Nicola T., è un calciatore della squadra locale e lei, a nemmeno vent’anni, aveva lasciato la Capitale e gli studi per seguirlo. Ma la loro storia nell’ultimo anno non andava più bene. E questo potrebbe aver provocato l’estremo gesto della ragazza. La tragedia è avvenuta verso l’1,30 di notte, tra domenica e lunedì. I due ragazzi, nonostante si fossero lasciati, erano andati insieme alla celebrazione della “Bosa beer fest”. Prima una cena a casa di Nicola, con altri amici, poi la serata in piazza, tra migliaia ...

