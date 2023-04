Giada Calanchini | chi era la ragazza precipitata dal balcone a Bosa in Sardegna | «Forse voleva impressionare quel ragazzo»

(Di martedì 25 aprile 2023), 22 anni di Roma, è morta cadendo da un terrazzo ain provincia di Oristano. Èdal terrazzo al terzo piano di un edificio in via Ginnasio nel centro storico sulla costa nord occidentale della, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e dell’ex fidanzato Nicola T., il padrone di casa.è deceduta dopo 12 ore di agonia all’ospedale San Francesco di Nuoro e un tentativo disperato dei medici di salvarle la vita con un intervento chirurgico eseguito dalle équipe di Neurochirurgia e Chirurgia generale. Il tutto è accaduto verso l’1.30 della notte tra domenica e lunedì, in unavestita a festa per la rassegna “Beer fest” che ogni anno riempie le stradine del borgo ...

