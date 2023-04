George Clooney e il pastore sardo | amicizia nata per il pecorino

(Di martedì 25 aprile 2023) Non molti sanno cheè un grande amante del, l’attore è amico di undi 82 anni dal quale compra spesso il formaggio di latte di pecora e in grandi quantità. I due si sono conosciuti nel 2018 e oggi Peppino Fadda racconta alcuni simpatici aneddoti. In un’intervista a Il Corriere della Sera ilha spiegato: “Sono diventato amico diquando è venuto in Sardegna per girare la serie tv Catch-22. Viveva con la famiglia in una villa non lontano da Olbia a un centinaio di metri dal luogo vicino al mare dove mi fermo per vendere i miei prodotti. Veniva quasi tutti i giorni a fare la spesa insieme a moglie, suocera e altri parenti”. Peppino svela che il formaggio più apprezzato daè ...

George Clooney adora un'eccellenza italiana: il racconto inItalia

