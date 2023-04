Genova | ucciso a colpi di pistola un militante di CasaPound | arrestato un portuale 43enne

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) È Filippo Giribaldi, 43 anni “camallo” della Culmv e figura di spicco tra i portavoce di Libera Piazza associazione No vax e No Green pass, ad averdiManuel di Palo, 38enne,di. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile, in Via Polleri a. Il killer ha cercato in un primo memento di scappare, ma poi è statodalle forze dell’ordine all’interno di una chiesa del centro. «Chiama la polizia, houn uomo, houn uomo», ha detto Giribaldi al sagrestano della chiesa della Santissima Annunziata del Vastato subito dopo essere entrato nella basilica di corsa ed essersi seduto su alcuni gradini. A quel punto il sagrestano, dopo averlo calmato, ha ...